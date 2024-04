POL-EU: Krad kollidiert mit Pkw

Nettersheim-Zingsheim (ots) - Am Samstag (6. April) beobachteten Zeugen in der Straße An der Dreispitz in Nettersheim-Zingsheim gegen 16.29 Uhr vor einem Einfamilienhaus einen fremden Pkw. Aus dem Pkw stiegen zwei Unbekannte aus und entfernten sich in den rückwärtigen Gartenbereich des Einfamilienhauses. Hier wurde ein Fenster des Wohnhauses aufgehebelt. Im Haus wurden sämtliche Räume und Schränke durchwühlt. Die ...

mehr