POL-BN: Einsatz der Mordkommission in Bonn-Rüngsdorf - Kind leblos in Wohnung aufgefunden - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Am 04.03.2024, gegen 21:30 Uhr, fanden Einsatzkräfte der Bonner Polizei ein 6-jähriges Kind leblos in einer Wohnung auf der Konstantinstraße in Bonn-Rüngsdorf auf. Die alarmierten Rettungskräfte transportierten das Kind schließlich unter Reanimationsmaßnahmen in eine Klinik - hier verstarb die 6-Jährige.

Der Hinweis auf das leblose Kind ergab sich für die Polizei aus einem Einsatzgeschehen am Rheinufer in Bonn-Rüngsdorf (Von-Sandt-Ufer). Hier ging bei Polizei und Feuerwehr gegen 21:15 Uhr ein Hinweis auf eine weibliche Person ein, die sich zunächst ins Wasser begab und dann im weiteren Verlauf von zwei Zeugen aus Rhein gezogen wurde. Die 46-Jährige war ansprechbar und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gefahren.

Gegenüber Einsatzkräften machte die Frau Angaben über ihr Kind, dass in ihrer Wohnung liege. Daraufhin wurden weitere Rettungskräfte und ein Notarzt an die Anschrift entsandt, in der das leblose Kind dann aufgefunden wurde.

Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission unter Leitung von Mirko Messerschmidt zusammen mit Staatsanwalt Florian Geßler die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen.

Nach der erfolgten Tatortaufnahme, dauern die weitergehenden Ermittlungen, zu denen auch die rechtsmedizinische Untersuchung des Kindes gehört, weiter an.

