POL-EL: Landkreis Emsland/Grafschaft Bentheim - Polizei geht mit WhatsApp-Kanal an den Start (Fotos)

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis Emsland/Grafschaft Bentheim - Polizei geht mit WhatsApp-Kanal an den Start

Landkreis Emsland/Grafschaft Bentheim

Mit dem Ziel, Bürgerinnen und Bürgern gesicherte Informationen direkt auf dem Handy zur Verfügung zu stellen, erweitert die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim nun ihr Kommunikationsangebot. Ab dem 1. März ist die Polizei Emsland / Grafschaft Bentheim mit einem Kanal auf WhatsApp vertreten. Seit geraumer Zeit postet die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim in den sozialen Medien bei Instagram, Facebook und X (ehemals Twitter) verschiedenste Inhalte. Die neusten Pressemitteilungen können zudem täglich auf dem Presseportal abgerufen. Um noch mehr Menschen über polizeiliche Sachverhalte informieren zu können und auch diejenigen zu erreichen, die nicht im Bereich Social Media unterwegs sind, weitet die Polizeiinspektion ihr Angebot nun auf einen WhatsApp-Kanal aus. Neben Inhalten wie Präventionshinweisen, Berichten aus vergangenen Einsätzen, Zeugenaufrufen und Informationen zur Nachwuchsgewinnung, wird der Kanal auch im Ernstfall genutzt, um schnell und aktuell über Großlagen zu informieren. Damit ist die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Teil eines Pilotprojekts in Niedersachsen. Bei dem Kanal handelt es sich um eine 1-Wege-Kommunikation. Es werden also Inhalte in den Kanal eingestellt. Es gibt keine Chat- oder Kommentarfunktion. Als Inhaber des Kanals ist seitens der Polizei lediglich einsehbar, wie viele Personen den Kanal abonniert haben. Wer oder welche Rufnummer den Kanal abonniert hat, ist nicht ersichtlich. Um dem Kanal zu folgen, scannen Sie einfach den QR-Code mit dem Handy oder klicken Sie alternativ auf folgenden Link: https://whatsapp.com/channel/0029VaPALjKHwXb5UDGpmS0H.

