Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in der Mülheimer Straße in Mülheim-Kärlich

Mülheim-Kärlich (ots)

Am Samstag, den 30.12.2023, kam es gegen 06:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Mülheimer-Straße in Mülheim-Kärlich. Augenscheinlich beschädigte ein neuwertiger grauer Audi einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw erheblich und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Wer kann Hinweise auf den Schadensverursacher oder den Verbleib des beschädigten Fahrzeuges geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach unter 02632-921-0 zu melden.

