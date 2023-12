POL-PDKO: Polizeiliche Suchmaßnahmen in Spay beendet

Bendorf (ots) - Am 30.12.2023, gegen 04:10 Uhr, kam es an der Bushaltestelle "Im Andorf" in Bendorf zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 30-Jähriger Fahrgast wurde von einem anderen jugendlichen Fahrgast ins Gesicht geschlagen und gegen den Kopf getreten. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf Lohweg 34 56170 Bendorf ...

