POL-EL: Nordhorn - Eigentümer/in gesucht

Sögel (ots) - Am frühen Montagmorgen kam es zu Brand an einem Einfamilienhaus an der Straße Langenschlatt in Sögel. Gegen 4.35 Uhr gerieten aus bisher ungeklärter Ursache die Dachrinnen sowie ein Terrassendach in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Höhe des Sachschadens auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein ...

