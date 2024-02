POL-LIP: Kreis Lippe. Urteil zur Aufbewahrung von Schusswaffen und Schlüssel des Waffenschrankes.

Lippe (ots) - Am Freitagvormittag (23.02.2024) wurde eine ältere Frau Opfer eines Telefonbetruges. Ein unbekannter Täter gab sich am Telefon als Kriminalpolizist aus und warnte die Frau vor einem bevorstehenden Einbruch an ihrer Wohnanschrift in der Elisabethstraße. Er forderte sie auf, Geld von der Bank abzuheben und es in ihrem Briefkasten zu hinterlegen. Die ...

