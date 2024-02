Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Seniorin Opfer von Telefonbetrug - Zeugenaufruf!

Lippe (ots)

Am Freitagvormittag (23.02.2024) wurde eine ältere Frau Opfer eines Telefonbetruges. Ein unbekannter Täter gab sich am Telefon als Kriminalpolizist aus und warnte die Frau vor einem bevorstehenden Einbruch an ihrer Wohnanschrift in der Elisabethstraße. Er forderte sie auf, Geld von der Bank abzuheben und es in ihrem Briefkasten zu hinterlegen. Die Geschädigte kam dieser Anweisung nach, woraufhin ein vierstelliger Betrag von einem männlichen Täter abgeholt wurde. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, helle Hautfarbe, ca. 1,70 m groß, trug eine graue Schirmmütze und eine grau-rot karierte Jacke. Der Mann verließ das Grundstück in Richtung Heldmanstraße. Wir bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall oder zur Identität des Täters geben können, sich beim Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Die Polizei Lippe warnt: Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu finanziellen Verhältnissen und übergeben Sie niemals Geld- oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. Benachrichtigen Sie die Polizei unter der selbst gewählten Rufnummer 110 oder wenden Sie sich telefonisch an die örtliche Polizeiwache. Weitere Hinweise, wie Sie sich vor einem Betrug schützen können, gibt es auf unserer Internetseite: https://lippe.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-aktuellen-betrugsmaschen

