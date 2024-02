POL-LIP: Lemgo. Einbruchsversuch scheitert.

Lippe (ots) - Am helllichten Tage kam es am Samstagvormittag gegen 11:15 Uhr im Ortsteil Klüt zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter schlugen die Glasscheibe einer Hauseingangstür in der Lemgoer Straße ein und wollten sich so Zutritt zum Wohnhaus verschaffen. Durch den Krach wurde jedoch die Eigentümerin darauf aufmerksam und machte sich laut rufend bemerkbar. Die Täter ließen daraufhin von ihrem ...

