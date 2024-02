Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Betrunken in den Graben gefahren

Lippe (ots)

Am Freitag gegen 22:16 Uhr kam ein 64-jähriger VW-Eos-Fahrer mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. Er war auf der Ostwestfalenstraße in Richtung Lemgo unterwegs. Offensichtlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verpasste er die Abfahrt Nienhagen und fuhr stattdessen über die angrenzende Grünfläche. Neben der Fahrbahn stieß er mit einem Verkehrszeichen zusammen, bevor er an der Leitplanke zum Stehen kam. Der Grund für diesen Fahrfehler könnte Alkoholkonsum vor Fahrtantritt gewesen sein. Dies stellte die Polizei zumindest vor Ort bei der Unfallaufnahme fest. Dem Leopoldshöher wurde daraufhin eine Blutprobe im Klinikum entnommen. Der Führerschein verblieb in amtlicher Verwahrung, der Tatvorwurf lautet Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß keine Verletzungen, der Eos wurde durch ein nahegelegenes Unternehmen abgeschleppt.

