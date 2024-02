Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Korrektur Altersangabe von Tatverdächtigem: Einsatz gegen Rauschgiftkriminalität und illegales Glücksspiel.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (22.02.2024) fand ein Durchsuchungseinsatz der lippischen Kriminalpolizei in verschiedenen Objekten in Bad Salzuflen statt. Der Einsatz wurde im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Detmold gegen zwei Männer aus Bad Salzuflen wegen des Vorwurfs des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in einer Kneipe durchgeführt. Unterstützt wurde die Polizei Lippe dabei auch von Bielefelder Polizeibeamten. Insgesamt konnten mehrere illegale Glücksspielautomaten, ein hoher 4-stelliger Bargeldbetrag, sowie eine geringe Menge an Kokain und Marihuana sichergestellt werden. Zwei Tatverdächtige (28 und 49 Jahre) sind von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen worden. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen die Männer dauern an.

