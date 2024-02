Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Verkehrsunfallflucht - Junge auf Rad verletzt.

Lippe (ots)

Auf dem Geh- und Radweg entlang der Pivitsheider Straße stürzte am Donnerstagabend (22.02.2024) ein junger Radfahrer. Der 12-Jährige aus Augustdorf war gegen 17.45 Uhr mit seinem Mountainbike in Richtung Dresdener Straße unterwegs. In Höhe der Sparkasse fuhr nach ersten Erkenntnissen ein unbekannter Autofahrer in Richtung Haustenbecker Straße an ihm vorbei und verlor einen Gegenstand oder warf diesen bewusst aus dem Wagen. Der Gegenstand kollidierte mit dem Rad des Jungen und verfing sich in den Speichen, so dass der Junge stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es soll sich um einen dunklen PKW gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat bittet telefonisch unter 05231 6090 um Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrzeug und Fahrer.

