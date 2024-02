POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Geschäftsfiliale.

Lippe (ots) - In der Schießhofstraße brachen unbekannte Täter zwischen 1.30 und 8.30 Uhr am Donnerstagmorgen (22.02.2024) erneut in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Bereits am Mittwoch (21.02.2024) war die Wohnung das Ziel von Einbrechern (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5719615). Vermutlich gelangten sie beim zweiten Einbruch über eine Tür in die Wohnung, aus der sie ...

