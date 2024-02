Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Diebstähle aus vier Autos.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21./22.02.2024) schlugen Diebe in Leopoldshöhe gleich bei vier Fahrzeugen zu. In der Hauptstraße entwendeten sie aus einem schwarzen 3er BMW ein digitales Armaturenbrett. In der Straße "Am Pansbach" klauten sie einen Media-Receiver aus einem grauen Skoda Superb. In beiden Fällen gab es keine Aufbruchspuren an den zuvor verschlossen geparkten Autos. Aus einem braunen 3er BMW in der Straße "Milser Heide" stahlen die bislang Unbekannten ein Navigationsgerät mit Bedienteil und auch aus einem grauen 3er BMW in der Danziger Straße wurde eine Navigations- und Bedienungskonsole gestohlen. Hier verschafften sich die Täter über eine Scheibe gewaltsam Zutritt in die Wagen. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen im Zuge der Diebstähle aufgenommen und bittet telefonisch unter 05231 6090 um sachdienliche Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

