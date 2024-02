POL-LIP: Leopoldshöhe - Schwer verletzter Radfahrer

Lippe (ots) - Am Donnerstagnachmittag (22.02.2024) fand ein Durchsuchungseinsatz der lippischen Kriminalpolizei in verschiedenen Objekten in Bad Salzuflen statt. Der Einsatz wurde im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Detmold gegen zwei Männer aus Bad Salzuflen wegen des Vorwurfs des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in einer Kneipe ...

