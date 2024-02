POL-LIP: Detmold - Rosen gestohlen

Lippe (ots) - Auf dem Geh- und Radweg entlang der Pivitsheider Straße stürzte am Donnerstagabend (22.02.2024) ein junger Radfahrer. Der 12-Jährige aus Augustdorf war gegen 17.45 Uhr mit seinem Mountainbike in Richtung Dresdener Straße unterwegs. In Höhe der Sparkasse fuhr nach ersten Erkenntnissen ein unbekannter Autofahrer in Richtung Haustenbecker Straße an ihm ...

mehr