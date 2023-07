Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in der Bergstraße

Altenburg (ots)

Schmölln: Heute Nacht (05.07.2023), gegen 01:20 Uhr wurde die Polizei in ein Unterkunftsgebäude in die Bergstraße gerufen. Ein vor Ort befindlicher Wachmann meldete drei Anwohner verschiedener Nationalitäten (polnisch, gambisch und äthiopisch) welche im Haus randalierten und äußerst aggressiv auftragen. Zudem wurde der Wachmann bereits körperlich angegriffen. Auch die eintreffenden Polizeibeamten wurden von den alkoholisierten Männern (24,23 und 20 Jahre) körperlich attackiert, wobei alle Angriffe abgewehrt werden konnten. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die drei Randalierer wurden schließlich in Gewahrsam genommen, wobei sie massiv Widerstand leisteten. Sie erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

