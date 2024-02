Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Matratze in Brand geraten

Twist (ots)

Am Montagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Franziskusstraße in Twist alarmiert. Vermutlich aufgrund einer brennenden Zigarette geriet gegen 23.30 Uhr eine Matratze in einer Wohnung in Brand. Ein Anwohner versuchte zunächst den Brand zu löschen. Er wurde dabei durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräfte vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Höhe des Sachschadens auf etwa 5000 Euro geschätzt.

