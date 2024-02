POL-EL: Samern - Einbruch in Baucontainer

Meppen (ots) - Zwischen Sonntag, 12.15 Uhr, und Montag, 8 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Riedemannstraße in Meppen. Sie entwendeten mehreren Tonnen Kabelmaterial. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.940 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin ...

