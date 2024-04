Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrerin sucht Polizei Unfallverursacher

Werne (ots)

Am Donnerstag (25.04.2024) kam es auf der Bahnhofstraße in Werne zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Gegen 8.20 Uhr war eine 10-Jährige aus Werne mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Schule unterwegs, als sie bei einer grünanzeigenden Ampel im Kreuzungsbereich zur Münsterstraße die Straße queren wollte. Ein von rechts kommender Pkw übersah sie dabei, das Kind stürzte zu Boden.

Der Fahrer und seine Beifahrerin hielten ihren Pkw an und erkundigten sich nach dem Wohlbefinden des Kindes, welches entgegnete, dass alles in Ordnung sei. Sie gab an, weiter zur Schule fahren zu wollen. Daraufhin setzte sich der Pkw in Bewegung und fuhr davon. Als das Kind weiter mit seinem Fahrrad fahren wollte, merkte es, dass es kaputt war und rief besorgt seine Mutter an. Diese verständigte daraufhin die Polizei.

Die 10-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, es entstand Sachschaden an dem Fahrrad.

Die Polizei sucht jetzt nach dem Unfallverursacher, der einen roten Pkw gefahren haben soll. Außerdem sollen er und seine Beifahrerin ungefähr 28 Jahre alt sein, der Fahrer trug eine Baseballkappe, die Beifahrerin auffällig lange rot-orange Haare.

Wer Angaben zu dem Verkehrsunfall machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de

