Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug durchschaut

Dermbach (ots)

Eine 74-jährige Frau aus Dermbach erhielt Dienstagabend einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten. Dieser gab ihr gegenüber an, dass in der Nachbarschaft eine Bande Einbrecher gefasst wurde, bei denen man ein Notizbuch sichergestellt hat, in welchem auch die Adresse der 74-Jährigen stand. Die 74-Jährige durchschaute den Betrug und beendete das Gespräch, ohne auf weitere Fragen des Betrügers einzugehen oder gar hereinzufallen. Bleiben auch Sie so vorsichtig und wachsam! Lassen Sie sich nicht um den Finger wickeln und fallen Sie nicht auf diese oder andere Betrugsmaschen herein!

