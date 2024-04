LPI-SHL: Vorfahrtsberechtigten übersehen

Meiningen (ots) - Montagabend zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Autos in der Mauergasse in Meiningen ein. Die Unbekannten gelangten so ins Fahrzeuginnere und entwendeten von dort einen Geldbeutel samt Dokumenten und etwa 250 Euro Bargeld. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt ...

