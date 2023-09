Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis: 16-Jähriger ohne Einsicht für Fehlverhalten

Bremerhaven (ots)

Einen guten Blick fürs Detail hatten Bremerhavener Polizeibeamte am Mittwochabend, 6. September, in Bremerhaven-Geestemünde. Ihnen fiel während der Streifenfahrtkurz nach 21 Uhr eine BMW-Limousine auf, an der ein Bremerhavener Kennzeichen montiert war. Jedoch wussten die Beamten aus vergangenen Einsätzen, dass dieses Kennzeichen eigentlich zu einem Ford Fiesta gehört. Außerdem war ihnen der 16-jährige Fahrer aus diversen Einsätzen bekannt, in denen er ohne Führerschein Auto gefahren war. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus: Der Bremerhavener Jugendliche hat - schon aufgrund seines Alters - noch immer keine gültige Pkw-Fahrerlaubnis. Dementsprechend wurde ihm der Vorwurf einer Straftat gemacht. Der Beschuldigte zeigte sich unbeeindruckt: Er sei ein guter Autofahrer und werde sich auch weiter hinters Steuer setzen. Darüber hinaus gab er vor Ort zu, dass er die Kennzeichen des Ford Fiesta kurzfristig an den jüngst erworbenen BMW montiert habe, um diesen zu einer Werkstatt zu fahren, um Mängel beseitigen zu lassen. Zugelassen sei die Limousine derzeit nicht. Somit wurde auch eine Anzeige wegen Urkundenfälschung fällig. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel des BMW sicher, da aufgrund des bisherigen Verhaltens und der Äußerungen des Beschuldigten nicht auszuschließen war, dass er den Wagen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erneut in Betrieb nimmt. Der Pkw wurde abgeschleppt und zur Wohnadresse der Erziehungsberechtigten des Jugendlichen gebracht.

