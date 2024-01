Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Randalierer in der Regionalbahn

Unkel (ots)

Am Dienstagvormittag erhielt die Polizeiinspektion in Linz Kenntnis über eine randalierende Person in der Regionalbahn, der Zug sei in Unkel angehalten worden. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 44-jährigen, alkoholisierten Mann ohne festen Wohnsitz, der während der Fahrt eine Frau angegriffen und verletzt hatte. Nach Erhebung der ersten Informationen und Sachverhaltsaufnahme wurde der Mann an Beamte der zuständigen Bundespolizei Koblenz übergeben.

