Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Wohnhauses in Burg Stargard

Neubrandenburg (ots)

Am 06.11.2023 um 09:23 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg von der Rettungsleitstelle über den Brand eines Wohnhauses in Burg Stargard informiert.

Die umgehend in den Einsatz entsandten Beamte des Polizeireviers Friedland mussten am Einsatzort im Sabeler Weg den vollumfänglichen Brand des Einfamilienhauses feststellen. Die Freiwilligen Feuerwehren Burg Stargard und Lindetal konnten das Feuer erfolgreich bekämpfen, am Gebäude entstand jedoch ein Schaden in Höhe von geschätzten 150.000EUR. Es ist vorerst nicht bewohnbar, Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Ersten Ermittlungen zufolge entfachte der Brand im Bereich der angrenzenden Garage und griff anschließend auf das Wohnhaus über. Die Brandursache ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen, gegenwärtig liegt der Verdacht auf einer fahrlässigen Herbeiführung. Zur Untersuchung des Brandortes kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz.

