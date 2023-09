Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Schwerer Verkehrsunfall bei Süderholz

Süderholz (ots)

Am Sonntag, dem 17.09.2023 gegen 17:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger deutscher Fahrer eines Dacia die Landesstraße 26 aus Richtung Greifswald kommend in Richtung Autobahn 20 und wollte auf diese durch Linksabbiegen in Richtung Stettin auffahren.

Hierbei übersah er augenscheinlich einen ihm entgegenkommenden 36-jährigen deutschen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Motorradfahrer stürzte und sich dabei schwer aber wohl nicht lebensbedrohlich verletzte. Er wurde mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald gebracht. Die beiden Mitfahrerinnen des Dacias (11 und 14 Jahre alt) wurden ebenfalls leichtverletzt durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 14.000 Euro beziffert.

Für die Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des Motorrades kam es auf der Landesstraße zu Einschränkungen und die Anschlussstelle Fahrtrichtung Stettin musste komplett gesperrt werden. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft kam ein Sachverständiger der Dekra vor Ort. Nach etwa zweieinhalb Stunden konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell