Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Erpel (ots)

Am Dienstagmorgen verletzte sich eine 51-jährige Frau aus Bad Hönningen anlässlich eines Verkehrsunfalls auf der B 42. Die Frau fuhr mit ihrem Pkw hinter dem einer 44-jährigen Fahrerin aus Roßbach in Fahrtrichtung Bonn. Die vorausfahrende Pkw-Fahrerin wollte ihr Fahrzeug an der Bahnhofstraße wenden und wieder auf die B 42 in Richtung Linz fahren. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigen Pkw der Frau aus Bad Hönningen und es kam zur Kollision.

