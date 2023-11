Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und der Polizeipräsidien Konstanz und Ravensburg - Polizei nimmt jahrelang gesuchten Trickdieb fest (20.11.2023)

Konstanz (ots)

Einen über die letzten Jahre im gesamten süddeutschen Raum agierenden professionellen Trickdieb hat die Polizei jetzt dingfest machen können. Durch die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft Konstanz, den Polizeipräsidien Konstanz, Ravensburg und Ulm sowie französischer Behörden und Polizei gelang es, den Tatverdächtigen am Mittwoch, 30.08.2023, in Straßburg festzunehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 30-jährigen Mann aus Kamerun, der seit Oktober 2019 vornehmlich bei Juwelieren Schmuck im Gesamtwert von etwa 95.000 Euro erbeutete.

Gegen den Mann lagen mehrere Haftbefehle und eine internationale Fahndungsausschreibung vor. Am 15.09.2023 lieferte ihn die französische Polizei nach Deutschland aus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erließ ein Richter des Amtsgerichtes Konstanz bereits am 08.06.2020 einen EU-Haftbefehl gegen den Mann. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt ein.

