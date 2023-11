Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohngebäude - Polizei bittet um Hinweise

Engen, Lkr. Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 14.11., bis Montagvormittag, 20.11., sind unbekannte Täter in ein Wohngebäude in der Straße "Zum Franzosenwäldle" eingebrochen. Über eine zuvor aufgehebelte Balkontür gelangten die Einbrecher in das Gebäude, betraten sämtliche Räume und durchwühlten vorhandene Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei Engen, Tel.: 07733 9409-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell