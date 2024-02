POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Mandelbachtal

Kirkel (ots) - Am 17.02.2024, ereignete sich gegen 06:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in der Straße Auf dem Höfchen in Höhe des Anwesens 29 in Bayerisch Kohlhof (Kirkel). Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer hat hierbei einen geparkten Pkw seitlich touchiert, sodass dieser stark beschädigt wurde. Anschließend hat er sich von der Unfallörtlichkeit entfernt. Im Zusammenhang mit der Tat könnte hierbei ein ...

