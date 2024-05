Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Pkw kommt von der Straße ab- Fahrer unter Alkoholeinfluss

Ennepetal (ots)

Ein 30-jähriger Hagener befuhr am 17.05.2024, gegen 03:30 Uhr, die Breckerfelder Straße in Fahrtrichtung Ennepetal. In einer Kurve kam er mit seinem Pkw der Marke VW nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Zaun, einer Natursteinmauer und blieb zuletzt vor der Wand eines Wohnhauses stehen. Durch den Aufprall wurden die Airbags ausgelöst und der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Hagener wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 30-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Vortest verlief mit einem Wert von über 1 Promille positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der VW wurde abgeschleppt.

