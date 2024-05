POL-EN: Verkehrsunfall mit Pedelec und Kinderanhänger

Gevelsberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am späten Samstagnachmittag wurden zwei Rad fahrende Kinder verletzt. Beide Kinder 8 und 10 Jahre alt befuhren die Breddestraße in absteigende Richtung auf dem Bürgersteig. Zeitgleich befuhr ein 21jähriger Gevelsberger mit seinem Pkw die Breddestraße, in aufsteigende Richtung. Beim Abbiegen des Pkw in eine ...

mehr