Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, L221) Autofahrer mit über zwei Promille unterwegs (20.04.2024)

Konstanz, L221 (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagabend auf der Landestraße 221 zwischen Wollmatingen und Litzelstetten unterwegs gewesen. Gegen 21.30 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass er soeben ein Pannenfahrzeug an der Landesstraße 221 zwischen Wollmatingen und Litzelstetten habe stehen sehen. Auf Nachfrage ob Hilfe nötig sei, lallte der Mercedes-Fahrer stark und konnte sich nur schwer auf den Beinen halten. Unterstützung ablehnend stieg der Mann daraufhin wieder in seinen Wagen und setzte seine Fahrt fort. Die durch den Zeugen informierte Polizei konnte das Auto kurze Zeit später im Bereich Kreisverkehr Litzelstetten in Fahrtrichtung Konstanz sehr langsam fahrend und mit eingeschaltetem Warnblinklicht feststellen. Bei der anschließenden Kontrolle des 41-Jährigen stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von rund 2,5 Promille bestätigte den Verdacht. Zudem fiel auf, dass sich einer der Vorderreifen des Mercedes teilweise von der Felge gelöst hatte. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Um den nicht mehr fahrfähigen Wagen kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Den 41-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

