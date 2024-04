Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen) In der Kapfstraße abgestellten Anhänger gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstagvormittag einen in der Kapfstraße abgestellten Pkw-Anhänger gestohlen. Nachbarn beobachteten gegen 10 Uhr drei Männer in einem schwarzen Kastenwagen, welche den Anhänger der Marke Stema mit TUT-Kennzeichen an den Kastenwagen anhängten und damit davonfuhren. Die Anwohner gingen zunächst von einem berechtigten Vorgang aus und bekamen erst später mit, dass der Anhänger gestohlen wurde. Die Polizei Tuttlingen hat entsprechende Ermittlungen wegen des Diebstahls eingeleitet und bittet um Hinweise. Insbesondere Personen, die nähere Angaben zu den drei Tätern oder dem schwarzen Kastenwagen machen können, welcher am Samstagvormittag, gegen 10 Uhr, mit einem angehängten Anhänger in der Kapfstraße gefahren ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

