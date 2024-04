Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/Landkreis Rottweil) Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten (21.04.2024)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier lebensgefährlich verletzten Fahrzeuginsassen kam es am Sonntag, 21.04.2024 um 14:30 Uhr auf der L422 von Seedorf nach Dunningen. Ersten Ermittlungen zufolge kam ein mit vier Personen besetzter PKW Opel Corsa aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Drei der vier PKW-Insassen wurden bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und verletzten sich lebensgefährlich (Altersangaben derzeit noch nicht möglich). Auch der sich noch im PKW befindliche 22-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Der PKW blieb auf dem Dach liegen. Aufgrund der Anzahl der Personen und der Schwere der Verletzungen war ein Großaufgebot an Rettungskräften an der Unfallstelle. Vier Rettungswagen, 2 Notärzte, 1 Rettungshubschrauber sowie die Freiwillige Feuerwehr Dunningen waren zur Rettung und Versorgung der Verletzten eingesetzt. Die L422 musste zur Unfallaufnahme und Bergung des PKW bis 16:00 Uhr voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

