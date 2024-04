Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/Landkreis Tuttlingen) - 31-jähriger Randalierer legt sich mit Polizeibeamten und Diensthund an (20.04.2024)

(Aldingen/Landkreis Tuttlingen) (ots)

Zu einem tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte mit Einsatz des Diensthundes ist es am Samstagabend in Aldingen gekommen. Um kurz nach 20.00 Uhr mussten die Beamten zum ersten Mal an den dortigen Bahnhof ausrücken, da ein 31-Jähriger Fahrgäste anpöbelte, aggressiv wurde und sich weigerte, den Bus zu verlassen. Von den eingesetzten Beamten wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Nur eine Stunde später mussten die Beamten erneut an den Bahnhof nach Aldingen fahren, da der 31-Jährige dort nun Blumenkübel umherwarf. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens sollte er in Gewahrsam genommen werden. Gegen die eingesetzten Beamten leistete er dabei Widerstand und ging den eingesetzten Diensthund an, woraufhin ihn dieser in die Hand biss. Den Beamten gelang es, den 31-jährigen hochaggressiven Randalierer zu fixieren. Aufgrund seines Zustandes musste ein Krankenwagen und ein Notarzt hinzugezogen werden. Er wurde sediert und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Die eingesetzten Beamten und der Diensthund blieben unverletzt. Den Randalierer erwartet nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte (AM).

