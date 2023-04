Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Carportbrand in Ahlerstedt - schnelles Eingreifen der Feuerwehr kann größeren Schaden verhindern, Polizeibeamtin bei Einsatz angefahren und leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stade (ots)

1. Carportbrand in Ahlerstedt - schnelles Eingreifen der Feuerwehr kann größeren Schaden verhindern

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am gestrigen Samstag gegen kurz vor 13:30 h ein Feuer in einem Carport in Ahlerstedt in der Straße "Kleien Kamp ausgebrochen.

Durch einen aufmerksamen Nachbarn wurde der Brand entdeckt und sofort der Notruf gewählt.

Bei Eintreffen der eingesetzten Feuerwehrkräfte aus Ahlerstedt, Ahrensmoor und Ahrenswohlde hatte das Feuer bereits leicht von dem Carport auf die Außenverkleidung der angrenzenden Garage übergegriffen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand dann schnell gelöscht werden bevor er sich weiter ausbreiten konnte.

Der 59 - jährige Hausbewohner wurde bei dem Versuch das Feuer noch selbst zu löschen durch den eingeatmeten Rauch leicht verletzt und musste nach der Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens aus Bargstedt ins Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert werden.

Der angerichtete Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro belaufen.

Polizeibeamte aus Buxtehude und Tatortermittler aus Stade haben noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizei erwartet, die in den nächsten Tagen anlaufen werden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Polizeibeamtin bei Einsatz angefahren und leicht verletzt

Am gestrigen späten Abend ist es in der Zeit zwischen 21:00 h und 21:40 h in Buxtehude im Eichenweg vor einem dortigen Mehrfamilienhaus zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem eine 24-jährige Polizistin verletzt wurde.

Die eingesetzten Beamten wurden durch den Rettungsdienst um Unterstützung bei einem Einsatz angefordert. Hier sollte sich ein 35-jähriger Mann nach ersten Angaben mit einem Messer selbst verletzt haben und nun versorgt werden.

Dieser dann doch schließlich unverletzte Mann verhielt sich allerdings vor Ort dabei wenig kooperativ und zunehmend aggressiv. Eine genaue Klärung war wegen der Sprachbarriere zunächst nicht abschließend möglich. Am Einsatzort stellte sich dann heraus, dass Anhaltspunkte für eine häusliche Gewalt bestanden und so wurde mit der Hilfe eines Übersetzers schließlich dafür gesorgt, dass die 29-jährige Ehefrau zusammen mit ihrem Kind das Haus verlassen und vorübergehend bei Verwandten unterkommen konnte.

Während die 29-Jährige gemeinsam mit zwei bisher unbekannten weiblichen Personen einen silbernen Kleinwagen belud, sprang der 35-Jährige unvermittelt vom Balkon im 2. OG um die Abfahrt zu verhindern. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Während der Verursacher dadurch nun auf der Straße am Boden fixiert werden musste, fuhr der PKW mit den drei Frauen und dem Kind an und überfuhr das Bein der eingesetzten 24-jährigen Polizistin.

Das Auto mit der derzeit noch nicht bekannten Fahrerin entfernt sich anschließend zügig vom Einsatzort in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem PKW verbleibt bislang ohne Erfolg.

Die Polizistin wurde verletzt und musste nach der Erstversorgung durch die Rettungswagenbesatzung ins Elbeklinikum eingeliefert werden.

Gegen die Verursacher wird nun wegen Körperverletzung, Verkehrsunfallflucht und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Angaben zu der noch unbekannten Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell