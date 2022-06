Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aus seinen Fehlern nichts gelernt...

Neustadt/Weinstraße (ots)

...hat offensichtlich ein 32-Jähriger Mann aus Neustadt, als er durch Beamte am 27.06.2022 um 19:10 Uhr mit einem E-Scooter in der Landauer Straße in Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle konnten nämlich bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein durchgeführt Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Der 32-Jährige musste den E-Scooter stehen lassen und die Beamten zur Blutprobe in die hiesige Dienststelle begleiten. Der Neustadter ist bereits vor circa zwei Monaten wegen gleichgelagerter Sache in Erscheinung getreten. Diesen erwartet nun eine Straf-, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

