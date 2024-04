Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil/Landkreis Rottweil) - BMW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf (20.04.2024)

(Rottweil/Landkreis Rottweil) (ots)

Zu einem Fall der so genannten Unfallflucht ist es am Samstag in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Nägelesgrabenstraße einen dort abgestellten BMW 530d xDrive mit TUT-Kennzeichen an der Heckstoßstange. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000,- EUR zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Rottweil unter der Rufnummer 0741/477-4010 zu melden (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell