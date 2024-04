Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen/Landkreis Konstanz) - Vorfahrtsunfall fordert drei schwer Verletzte - zwei Rettungshubschrauber im Einsatz - Aktualisierung hinsichtlich Verletzungen und Fahrereigenschaft (20.04.2024)

(Hilzingen/Landkreis Konstanz) (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Samstag um 13.00 Uhr auf der B 314 zwischen Hilzingen-Binningen und Hilzingen-Riedheim gekommen. Ein 58-jähriger Nissan-Lenker befuhr Die Kreisstraße 6142 von Schlatt am Randen in Richtung Bundesstraße 314. Dort wollte er nach links, Richtung Binningen, einbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Binningen kommenden vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Fordfahrer. Im Einmündungsbereich kam zu einem wuchtigen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Hierbei wurden beide Fahrzeuglenker schwer verletzt. Sie wurden mit zwei Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen. Die ebenfalls 23 Jahre alte Beifahrerin im Ford wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 45.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Hilzingen, Singen, Schlatt und Binningen waren mit insgesamt 36 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen, zwei Hubschraubern und einem Notarzt im Einsatz. Aufgrund der Schwere der Verletzungen erfolgte die Aufnahme und die weitere Bearbeitung des Verkehrsunfalls durch die Experten der Verkehrspolizei aus Mühlhausen-Ehingen (AM).

