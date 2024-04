Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 523 - sieben Personen teils lebensgefährlich verletzt - vier Rettungshubschrauber im Einsatz (20.04.2024)

(Dauchingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Zu einem tragischen und folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 13.30 Uhr auf der B 523, zwischen Trossingen und Villingen-Schwenningen, Höhe Dauchingen, gekommen. Ein 33-jähriger Fahrer eines Toyota Lexus befuhr die B 523 von Trossingen Richtung Villingen. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet er vor der Abfahrt Dauchingen nach links auf die Gegenspur und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta einer 45-Jährigen zusammen. Ein hinter dem Toyota Lexus herfahrender 32-jähriger VW Passat-Lenker kollidierte im Anschluss mit den beiden verunfallten Fahrzeugen. Der Fahrer des Lexus wurde durch den Unfall schwer und die im Fahrzeug befindlichen neun und 12 Jahre alten Kinder schwer beziehungsweise lebensgefährlich verletzt. Die Fahrerin des Ford Fiesta wurde leicht verletzt. Ihr 50 Jahre alter Beifahrer zog sich durch den Unfall so schwere Verletzungen zu, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Die 32, 39 und zwei Jahre alten Fahrzeuginsassen im Passat wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot von vier Rettungshubschraubern, sechs Rettungswagen, zwei Krankenwagen sowie sechs Notärzten im Einsatz. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser geflogen bzw. gefahren. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hatte acht Streifenwagen im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 523 bis kurz vor 18.00 Uhr voll gesperrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Experten der Verkehrspolizei aus Zimmern ob Rottweil. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 25.000 EUR. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt und sichergestellt (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell