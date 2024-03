Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher dringen in Buxtehuder Bäckerei ein

Stade (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind bisher unbekannte Täter in Buxtehude in der Bertha-von-Suttner-Allee nachdem sie sich Zutritt über ein geöffnetes Fenster verschafft hatten, in die Räumlichkeiten einer dortigen Bäckerei eingedrungen und haben bei der anschließenden Durchsuchung einen Safe mit Bargeld sowie eine Laptop erbeutet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell