POL-KN: (A 81 zwischen Oberndorf und Rottweil, Gemarkung Villingendorf/Landkreis Rottweil) - Verkehrsrowdy auf der Autobahn unterwegs, Zeugen und Geschädigte gesucht (20.04.2024)

(A 81 zwischen Oberndorf und Rottweil, Gemarkung Villingendorf, Landkreis Rottweil) (ots)

Zeugen und Geschädigte sucht die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil zu einem Vorfall, der sich am Samstagnachmittag um kurz vor 14.30 Uhr auf der Autobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil, in Fahrtrichtung Singen zugetragen hat. Ein 61-jähriger Pkw-Lenker bremste mit seinem schwarzen Mercedes-Benz, Typ CLS, mit Stuttgarter Zulassung, zunächst mehrere Fahrzeuge aus. Anschließend fuhr er bei sehr hoher Geschwindigkeit mit geringem Abstand auf andere Fahrzeuge auf und nötigte diese, durch Betätigung der Lichthupe, Platz zu machen. Der Verkehrsrowdy konnte von Beamten der Verkehrspolizei an der Anschlussstelle Geisingen angehalten und kontrolliert werden. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil unter der Telefonnummer 0741/348790 zu melden (AM).

