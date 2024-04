Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Gegenstände aus Fahrzeug entwendet - Zeugenaufruf (19.04.2024)

(VS-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Zu einem Diebstahl mehrerer, teils hochwertiger Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro, aus einem weißen BMW der 1-er Reihe, ist es am Freitagabend in der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 21.30 Uhr in der Hirschbergstraße in Schwenningen gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen entwendeten zwei unbekannte männliche Personen aus dem Fahrzeug eine blaue Jacke der Marke Hugo Boss, eine Sonnenbrille der Marke Louis Vuitton sowie weitere kleinere Gegenstände. Wie das Fahrzeug geöffnet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. Person: Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 195 cm groß, athletische Statur, europäisches Erscheinungsbild. Er trug zur Tatzeit eine blaue Weste mit Aufschrift, weiße Nike Schuhe und eine Mütze sowie eine Kapuze. 2. Person: Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 bis 185 cm groß, schlanke Statur. Er trug eine braun/grüne Jacke, eine braun/grüne Hose, braune Schuhe sowie eine braun-weiße Gucci Basecap. Er hatte einen Dreitagebart und eine europäische Erscheinung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwenningen unter der Rufnummer 07720/85000 entgegen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell