Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Wohnhaus nach Brand unbewohnbar - Ursache unklar - #polsiwi

Kreuztal (OT Buschhütten) (ots)

Am Dienstagabend (06.06.2023) sind Polizei und Feuerwehr gegen 19:50 Uhr zu einem Brand in die Siegener Straße in Kreuztal-Buschhütten alarmiert worden.

Angrenzend an ein dortiges Wohnhaus befinden sich Anbauten, in deren Bereich ein Feuer lokalisiert werden konnte. Im Laufe des Einsatzes griff das Feuer auch auf das Haus in Richtung des Dachstuhls über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand hoher Sachschaden. Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und wird den Brandort voraussichtlich heute in Augenschein nehmen.

