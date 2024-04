Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Renquishausen, Lkr. Tuttlingen) Sachbeschädigungen im Gemeindehaus Renquishausen - Polizei bittet um Hinweise

Renquishausen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 17.04, bis Samstagabend, 20.04., haben unbekannte Täter im Gemeindehaus Renquishausen an der Galerieausstellung "Tabak" mehrere Bilder mutwillig beschädigt. Neben sieben zerstörten Bildern der Ausstellung im Wert von rund 5000 Euro beschädigten die Unbekannten auch eine Stellwand und eine Treppenstufe im Gemeindehaus und richteten dabei rund 500 Euro Schaden an. Wie genau die Täter in das Gemeindehaus gelangten, ist nicht bekannt. Die Polizei in Mühlheim a.d.D., Tel.: 07463 9961-0, ermittelt nun wegen den begangenen Sachbeschädigungen und bittet um sachdienliche Hinweise.

