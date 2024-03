Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unversicherte und berauschte Fahrzeugführer unterwegs

Jena (ots)

Am Dienstag ertappten Beamte mehrere Fahrzeugführer mit Rechtsverstößen. Insgesamt drei Fahrer von E-Scootern nahmen am Straßenverkehr teil, ohne für ihr Gefährt einen Versicherungsschutz zu besitzen. Ein 21-jähriger Fahrer eines Segways erhielt gleich zwei Anzeige. Eine ebenso wegen des fehlenden Versicherungsschutzes, die zweit wegen dem vorherigen Konsum berauschender Mittel. Ebenso unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehend fuhr ein 31-Jähriger mit seinem motorisierten Gefährt auf dem Eichplatz. Bei Beiden wurde neben der Anzeige auch eine Blutentnahme durchgeführt. Zu viel getrunken und dann auch noch das Falsche hatte eine 42-Jährige in ihrem Pkw VW. Bei einer Verkehrskontrolle in der Kahlaischen Straße beatmete sie das Testgerät mit 0,66 Promille, was eine Anzeige sowie die Unterbindung der Weiterfahrt zur Folge hatte.

