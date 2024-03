LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Weimar (ots) - Am Dienstagnachmittag befuhr ein 50jähriger Weimarer mit seinem Fahrrad den Rödchenweg und übersah dabei einen am Fahrbahnrand abgeparkten VW Transporter, dessen Fahrertür einen Spalt weit offenstand. Der Radfahrer fuhr zu knapp an dem Transporter vorbei, stieß gegen die Tür und zog sich Schnittverletzungen an der Hand zu. Er wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen ins Klinikum gebracht. ...

