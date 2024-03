Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall mit 1.73 Promille

Apoldad (ots)

In Apolda, an der Kreuzung Buttstädter Straße / Heidenberg kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-Jähriger Mazda-Fahrer, welcher sich an der dortigen roten Ampel auf der Geradeaus-Spur befand, entschied spontan, kurz bevor er zum Stehen kam, doch rechts abzubiegen. Dabei stieß er mit der hinter ihm fahrenden 56-jährigen Opel-Fahrerin zusammen, welche sich bereits auf seiner Höhe auf der Rechtsabbieger-Spur befand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Da bei dem 42-Jährigen Unfallverursacher ein offensichtlicher Atemalkoholgeruch festzustellen war, führte die hinzugerufene Polizei im Rahmen der Unfallaufnahme einen Atemalkoholtest durch. Der Test ergab einen Wert von 1,73 Promille. Der Mann musste das Fahrzeug stehen lassen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 4.500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell