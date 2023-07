BPOL NRW: Ein Jahr Haft nach Kontrolle durch Bundespolizei

Essen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (17. Juli) soll ein Mann am Essener Hauptbahnhof eine Ansammlung von Tauben mit einer glühenden Zigarette beworfen haben, sodass eins der Tiere verletzt wurde. Gegen 01:05 Uhr bestreiften die Bundespolizisten den Bustunnel am Hauptbahnhof Essen. Dabei fiel ihnen der 26-Jährige auf, welcher mehrere Vögel mit einem ...

